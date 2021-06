Octon Octon Hérault, Octon EXPOSITION CAFÉINE Octon Octon Catégories d’évènement: Hérault

Octon

EXPOSITION CAFÉINE 2021-07-08 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-31 12:30:00 12:30:00

Octon Hérault Octon À la bibliothèque Haroun Tazieff, exposition Caféine. Encres au café de Jag, une oeuvre à la fois poétique et humoristique. Visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Entrée libre. +33 4 67 96 22 79

