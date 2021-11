Exposition cadeaux d’artistes Nay, 26 novembre 2021, Nay.

Exposition cadeaux d’artistes La minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

2021-11-26 14:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 La minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 à l’occasion de cette nouvelle édition, 19 artistes participeront à cette fête annuelle de l’art contemporain et un grande variété d’œuvres sera exposée afin de sensibiliser le public à l’art contemporain en le rendant accessible au plus grand nombre, tout en encourageant la création artistique. Les artistes proposent leurs petits formats au prix maximum de 100 euros et une sélection de grands formats au prix maximum de 500 euros. Les visiteurs pourront alors découvrir une multitude de sensibilités et d’univers artistiques… et qui sait peut-être se laisser tenter !

à l’occasion de cette nouvelle édition, 19 artistes participeront à cette fête annuelle de l’art contemporain et un grande variété d’œuvres sera exposée afin de sensibiliser le public à l’art contemporain en le rendant accessible au plus grand nombre, tout en encourageant la création artistique. Les artistes proposent leurs petits formats au prix maximum de 100 euros et une sélection de grands formats au prix maximum de 500 euros. Les visiteurs pourront alors découvrir une multitude de sensibilités et d’univers artistiques… et qui sait peut-être se laisser tenter !

+33 5 59 13 91 42

à l’occasion de cette nouvelle édition, 19 artistes participeront à cette fête annuelle de l’art contemporain et un grande variété d’œuvres sera exposée afin de sensibiliser le public à l’art contemporain en le rendant accessible au plus grand nombre, tout en encourageant la création artistique. Les artistes proposent leurs petits formats au prix maximum de 100 euros et une sélection de grands formats au prix maximum de 500 euros. Les visiteurs pourront alors découvrir une multitude de sensibilités et d’univers artistiques… et qui sait peut-être se laisser tenter !

la minoterie

La minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

dernière mise à jour : 2021-11-03 par