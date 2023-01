Exposition: « Cabinet des Leurres » au Château de Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’Évènement: Chantilly

Oise

Exposition: « Cabinet des Leurres » au Château de Chantilly Chantilly, 4 mars 2023, Chantilly . Exposition: « Cabinet des Leurres » au Château de Chantilly Chantilly Oise

2023-03-04 – 2023-03-24 Chantilly

Oise 0 0 Le titre de l’exposition « Cabinet des Leurres » renvoie à la salle du cabinet Clouet dans laquelle les œuvres de Sabine Pigalle seront installées temporairement en lieu et place des œuvres originales déplacées pour l’exposition « visage des guerres de religion » . Le terme renvoie également à la notion d’illusions, de chimères, d’images trompeuses qui auraient la qualité de vrais faux souvenirs. Le Cabinet des Leurres questionne l’art du portrait au fil du temps, opère la rencontre entre la peinture et la photographie, fusionne les visages contemporains d’anonymes dans les portraits des grandes figures de l’histoire de France. Comme une réflexion sur notre patrimoine tant artistique qu’historique, la notion de temporalité, la citation et le détournement font partie des axes de recherches privilégiés de Sabine Pigalle, qui s’inscrit dans la mouvance d’une génération d’artistes naviguant à la frontière trouble de la réalité et de la fiction. Convoquant notre mémoire, Sabine Pigalle réincarne les portraits des grands de ce monde autrefois peints par les maîtres anciens pour mieux nous interroger sur le côté universel des caractères et des passions humaines qui régissent toujours notre époque contemporaine. Le titre de l’exposition « Cabinet des Leurres » renvoie à la salle du cabinet Clouet dans laquelle les œuvres de Sabine Pigalle seront installées temporairement en lieu et place des œuvres originales déplacées pour l’exposition « visage des guerres de religion » . Le terme renvoie également à la notion d’illusions, de chimères, d’images trompeuses qui auraient la qualité de vrais faux souvenirs. Le Cabinet des Leurres questionne l’art du portrait au fil du temps, opère la rencontre entre la peinture et la photographie, fusionne les visages contemporains d’anonymes dans les portraits des grandes figures de l’histoire de France. Comme une réflexion sur notre patrimoine tant artistique qu’historique, la notion de temporalité, la citation et le détournement font partie des axes de recherches privilégiés de Sabine Pigalle, qui s’inscrit dans la mouvance d’une génération d’artistes naviguant à la frontière trouble de la réalité et de la fiction. Convoquant notre mémoire, Sabine Pigalle réincarne les portraits des grands de ce monde autrefois peints par les maîtres anciens pour mieux nous interroger sur le côté universel des caractères et des passions humaines qui régissent toujours notre époque contemporaine. https://chateaudechantilly.fr/evenement/cabinet-des-leurres/ Chantilly

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Chantilly Adresse Chantilly Oise Ville Chantilly lieuville Chantilly Departement Oise

Chantilly Chantilly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantilly/

Exposition: « Cabinet des Leurres » au Château de Chantilly Chantilly 2023-03-04 was last modified: by Exposition: « Cabinet des Leurres » au Château de Chantilly Chantilly Chantilly 4 mars 2023 Chantilly Chantilly, Oise Oise

Chantilly Oise