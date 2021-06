Exposition Cabinet de curiosités, Une saison Yankel Les Vans, 23 juin 2021-23 juin 2021, Les Vans.

Exposition Cabinet de curiosités, Une saison Yankel 2021-06-23 – 2021-12-31

Les Vans Ardêche Les Vans

EUR

En hommage au peintre Yankel, l’exposition dévoile les créations et quelques collections éclectiques de cet artiste inspiré par les arts brut, naïf et populaire, et par ailleurs, influencé par sa terre d’accueil : l’Ardèche.

mediation-musee@les-vans.fr +33 4 75 37 08 62 https://www.les-vans.fr/

En hommage au peintre Yankel, l’exposition dévoile les créations et quelques collections éclectiques de cet artiste inspiré par les arts brut, naïf et populaire, et par ailleurs, influencé par sa terre d’accueil : l’Ardèche.