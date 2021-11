Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges EXPOSITION – CABINET DE CURIOSITÉS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

2021-11-12 10:00:00 – 2021-11-30 12:00:00
Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume

Dans le cadre des « Rencontres avec les artistes vosgiens » portées par la médiathèque départementale, venez découvrir le bestiaire extraordinaire de l’artiste plasticienne Vanina Krcek, exploratrice du monde qui nous entoure. Elle met en scène un cabinet de curiosités où elle collectionne, expose et classe l’inédit, le particulier et le curieux. Respect du protocole sanitaire en vigueur. Vanina Krcek

