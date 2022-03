Exposition cabane bleue : Peintures, aquarelles et photographies Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Exposition cabane bleue : Peintures, aquarelles et photographies
Port d'Audenge Cabane Bleue aux Artistes
Audenge, Gironde
2022-04-23 – 2022-04-29

Venez découvrir une belle exposition sur le Bassin d'Arcachon dans le cadre idyllique du port d'Audenge : Daniela BERTHOLM-PINTO, Hélène BERNILLON, Isabelle DELCROS, Isabelle GOMAS et Pierrette JACQUESON

