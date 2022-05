Exposition cabane bleue : Peinture et céramique

Exposition cabane bleue : Peinture et céramique, 20 août 2022, . Exposition cabane bleue : Peinture et céramique

2022-08-20 – 2022-08-26 EUR Venez découvrir une belle exposition sur le Bassin d'Arcachon dans le cadre idyllique du port d'Audenge : Marie-Jo DE NEUVILLE, peintre, Clau WELSCH, Aline JUDE et Catherine MIR, céramistes

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

