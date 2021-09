Broût-Vernet Broût-Vernet Allier, Broût-Vernet Exposition “Ça use les souliers” Broût-Vernet Broût-Vernet Catégories d’évènement: Allier

Exposition "Ça use les souliers" 2021-09-18

Broût-Vernet Allier Broût-Vernet Le thème de l’école est un sujet que l’association Azi la Garance souhaite aborder depuis longtemps. Cette exposition permettra d’en appeler aux souvenirs et aux archives des anciens élèves afin qu’ils nous les communiquent pour les sauvegarder. azi.la.garance@orange.fr +33 6 74 47 26 12 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

