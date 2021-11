Arcueil La Maison des solidarités Arcueil, Val-de-Marne Exposition « ça nous est égales ! » La Maison des solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Exposition « ça nous est égales ! » ———————————– ### Du mardi 16 au samedi 27 novembre Venez redécouvrir à l’accueil de la Maison cette exposition qui tente de sortir de l’invisibilité et de mettre en lumière des femmes étonnantes mais souvent méconnues dans les domaines du sport, de la politique, de l’éducation, de l’emploi, de la culture, des médias, et des sciences. Si l’égalité n’est pas acquise, la situation évolue positivement : les femmes sont sportives de haut niveau, intellectuelles, artistes, personnalités politiques, scientifiques, etc. L’exposition propose des chiffres, des faits, une approche juridique, et des témoignages de femmes. _horaires d’ouverture de la MDS :_ Mardi de 10h à 14h Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Jeudi de 14h à 20h Vendredi de 14h à 17h Samedi de 10h à 13h Contacts : 01.41.24.28.10 – [[info@lamaison.asso.fr](mailto:info@lamaison.asso.fr)](mailto:info@lamaison.asso.fr) – [www.lamaison.asso.fr](http://www.lamaison.asso.fr)

Proposé par la MDS La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

