Exposition « Buxy d’hier »

Exposition « Buxy d’hier », 21 octobre 2022, . Exposition « Buxy d’hier »



2022-10-21 – 2022-11-30 EUR Cette association a pour but de faire connaître l’histoire et plus particulièrement celle de Buxy et de ses environs au travers différentes manifestations et activités. Cette exposition présente donc la vie d’hier et d’aujourd’hui de Buxy avec des photographies de maisons, de commerces et de rues. Le tout présenté sur onze panneaux explicatifs. ot.communication@ccscc.fr +33 3 85 92 00 16 http://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/saison-artistique/ dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville