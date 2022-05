EXPOSITION « BURKINA SUR LOIRE » À LA MÉNITRÉ, 21 mai 2022, .

EXPOSITION « BURKINA SUR LOIRE » À LA MÉNITRÉ

2022-05-21 – 2022-05-21

L’association P.E.F.A.B (Parrainage Ecole et Formation Agricole au Burkina) fête ses 20 ans et à cette occasion, elle organise une exposition :

– photos de Camille Le page, journaliste spécialiste de l’Afrique, assassinée en centre-Afrique.

– timbres de Haute Volta et du Burkina Faso

– activités de l’association P.E.F.A.B

A noter : Le samedi 4 juin 2022 à 15H30, Conférence sur le Burkina-Faso par Mr Christian Boucquet, Professeur de l’université Bordeaux – Montaigne et chercheur au laboratoire «Les Afriques dans le monde».

Echanges entre associations de l’Afrique de l’ouest.

