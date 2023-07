Exposition Bulle du Monde, céramique contemporaine de Nour Fog au Bicolore, Maison du Danemark, 12 mai 2023, .

Du vendredi 12 mai 2023 au dimanche 23 juillet 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Mardi – Dimanche12:00 – 18:00

Entrée libre et gratuite

L’exposition « Bulle du Monde » est le premier grand projet solo de l’artiste Nour Fog en France à voir au Bicolore, Maison du Danemark.

L’exposition Bulle du Monde porte sur le soin et l’attention, sur l’enfant venant de naître qui lutte pour s’adapter à la vie hors du ventre maternel, et évoque plus largement combien la vie et notre époque peuvent s’avérer imprévisibles et rudes. Fog s’intéresse aux êtres que nous devenons dans l’adversité, à notre relation à nos émotions et sensations, et au rôle que l’art vient véritablement jouer, à la fois en termes de création et de ressentis.

Le compositeur et artiste sonore Jirasol Pereira Ayala apporte également une contribution importante à l’exposition.

Le lien à la France et l’image de Paris intéressent Nour Fog. C’est dans la matérialité, les matières et les références que l’artiste puise à Paris une part de l’énergie qui nourrit l’exposition. Louise Bourgeois est l’un des grands modèles de Nour Fog et une source d’inspiration majeure. Les oeuvres sculpturales de Louise Bourgeois, son talent à représenter le violent et l’intime, en particulier, sont des éléments que Nour Fog tend à intégrer à sa propre pratique. Iel est par ailleurs sensible au langage plastique sobre et corporel de Jean Arp ainsi qu’au jeu et aux recherches de Claude Cahun sur le corps, le genre et l’identité. Nourries de ces nombreuses références françaises, les oeuvres de Nour Fog visent en même temps à renouveler le champ des possibles du médium de la céramique à travers des expérimentations sur le format, la construction, l’assemblage de matières et l’installation.

+ d’infos @lebicoloredk

www.lebicolore.dk

Le Bicolore, Maison du Danemark

Contact : https://lebicolore.dk/bulle-du-monde 01 56 59 17 44 lebicolore@maisondudanemark.dk https://www.facebook.com/lebicoloredk https://www.facebook.com/lebicoloredk www.lebicolore.dk

Nour Fog