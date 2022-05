EXPOSITION BRUYÈROIS CÉLÈBRES Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Vosges

EXPOSITION BRUYÈROIS CÉLÈBRES Bruyères, 14 mai 2022, Bruyères. EXPOSITION BRUYÈROIS CÉLÈBRES Maison des associations – Relais de la Cité 19 rue Général de Gaulle Bruyères

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Bruyères Vosges Bruyères Exposition “les Bruyèrois Célèbres” organisée par l’Association Racines de Bruyères et sa région, met en lumière les femmes et hommes qui ont fait rayonner Bruyères.

Elle est constituée principalement des peintures de notre artiste local, notamment M. Maurice Boutin. Ces portraits seront accompagnés d’informations biographiques. +33 3 29 50 17 55 Maison des associations – Relais de la Cité 19 rue Général de Gaulle Bruyères

