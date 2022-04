Exposition – Bruno Lemée, sculpteur Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche Orne Né le 12 avril 1963, le sculpteur Bruno Lemée, descendant du peintre Seurat, développe une œuvre artistique basée sur une écriture graphique originale. Il trouve ses principales sources d’inspiration dans le monde animal, humain, et mythologique (symbiose des deux précédents). Un simple fil de fer prend une dimension toute particulière dans ses sculptures. A l’instar de la vigueur de ses dessins, son fil se développe dans l’espace, suggérant volumes et mouvements. Associé à du bois flotté, l’œuvre prend une nouvelle densité, dimension charnelle.

Exposition visible dans différents lieux patrimoniaux de la ville.

S'ouvre alors au regard, peau, os, muscles,tendons dans un souffle épique de vie. Depuis quelques années sa production artistique s'est enrichie de sculptures monumentales tels « Le Minautore » ou « Le dos argenté ». Son œuvre donne lieu à de nombreuses expositions.

