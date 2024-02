Exposition Bruno Lebon Philip, Peter, Georges et les autres… Château-Thierry, samedi 24 février 2024.

Philip, Peter, Georges et les autres…

Rendez-vous à la Maison du Tourisme pour découvrir la nouvelle exposition du 24 février 2024 au 27 avril 2024.

Entrée libre au 1er étage

Lundi 13h30 17h

Mardi au samedi 9h30 12h30 / 13h30 -17h.

Fermé les dimanches et jours fériés.

Informations :

03.23.83.51.14

contact@lesportesdelachampagne.com

Bruno Lebon éprouve un grand intérêt pour les techniques picturales anciennes. Il peint à la

tempera grasse un mélange d’huile, d’œuf et de pigments qu’il fabrique lui-même.

Elle lui impose une lenteur dans la réalisation, une exigence à contre-courant de nos rythmes

de vie. L’atelier joue d’ailleurs un rôle primordial dans sa démarche lieu de réflexion, de

concentration où les tableaux s’élaborent dans la durée.

Son travail de couleur vise une recherche d’harmonie Les tons francs côtoient les teintes les

plus subtiles patiemment choisies, accordées.

Pourtant, l’artiste vit en ce début de XXIème siècle, dans son temps. à l’aise avec les images

numériques, il connait bien les logiciels de création et leur pouvoir de fascination. Bruno Lebon

a conscience d’évoluer dans une société saturée d’images et d’informations. Sa peinture est

un métaphore de ce monde un peu fou dont il cherche à rendre compte.

Elle donne à voir des compositions complexes où des motifs inattendus y figurent sans

véritable hiérarchie.

Pour ce faire, il peint essentiellement de mémoire, des figures, fragments d’objets surgissant

de manière spontanée sans apparente logique au gré des séances de travail.

Selon l’artiste, le tableau doit nous forcer à la réflexion, la contemplation, à quitter la lecture

superficielle des images.

Son univers regorge de motifs tirés de la bande dessinée, des cartoons, de figures triviales et

d’une certaine culture populaire « vintage » un brin surannée on y trouve entre autres choses

chaussettes, écouteurs, personnages et autres têtes… des bribes d’histoires apparaissent et le

regardeur est mis à rude épreuve, sommé de s’investir dans cette confrontation !

Les références de l’artiste proviennent de la figuration libre, de la peinture française du siècle

dernier et enfin d’une influence américaine.

On peut citer entre autres Georges Braque, Giorgio de Chirico, des peintres comme Robert

Combas, les américains Peter Saul, et surtout Philip Guston, la référence selon lui.

Une citation de celui-ci vient éclairer ce qui est cœur de la démarche de Bruno Lebon

« Souvent, au moment où l’on est prêt à abandonner, on joue ses dernières cartes.

On rajoute quelques touches, on accède à un nouveau type de conscience et on travaille à

partir de ce déclic. »0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-04-27

2 Place des États-Unis

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France contact@lesportesdelachampagne.com

