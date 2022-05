Exposition – Brumes Sainte-Croix Sainte-Croix Catégories d’évènement: Drôme

Exposition – Brumes Sainte-Croix, 21 mai 2022, Sainte-Croix.

2022-05-21 – 2022-06-09

Sainte-Croix Drôme Sainte-Croix Brumes est une exposition constituée d’encres-aquarelles abstraites inédites, où l’eau est explorée sous forme de voile de vapeur. Les brumes remodèlent sans cesse les paysages, espaces entre visible et invisible, où le surnaturel enchante le réel. mda.font@gmail.com +33 6 16 31 53 47 https://fontainemarion.wixsite.com/painter Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’église-Temple Sainte-Croix

