Cote-d’Or Exposition “broderies filosophiques” , de Lucie Mercier. Rencontre avec l’artiste. “Comme les femmes de tous lieux, de tout temps, je confectionne, répare, décore, brode, embellis.

Femme de tribu, je marque les vêtements de motifs, mots, couleurs…, souvent hautement symboliques, l’appartenance à notre groupe.

Ces attributs vestimentaires parlent de nous, de ce que nous sommes, de qui nous sommes, affichant à l’extérieur notre intérieur.

