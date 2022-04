Exposition “Broderies du XIXème, chasubles oubliées” en l’église de Saint-Père Saint-Père, 23 juillet 2022, Saint-Père.

Exposition “Broderies du XIXème, chasubles oubliées” en l’église de Saint-Père Eglise Saint-Pierre Bourg Saint-Père

2022-07-23 – 2022-08-05 Eglise Saint-Pierre Bourg

Saint-Père Nièvre

EUR 0 0 A travers les techniques de broderie, il s’agit de présenter les chasubles des 4 communes de Donzy, Pouilly-sur-Loire, Saint-Père et Saint-Malo-en-Donziois, qui ont été oubliées dans les sacristies depuis une centaine d’année : broderie au fil métallique, au point de bouclette, points de tapisserie, etc…

Il s’agit également de présenter le travail des curés de campagne au XIXème siècle, celui des brodeuses dont le métier a été bouleversé par la mécanisation, et la manière dont les élus et les habitants se sont battus pour nous transmettre ces monuments jusqu’à aujourd’hui.

Inauguration le samedi 23 juillet à 10h30. Visites guidées le 23 juillet à 16h30 et les 28 et 30 juillet à 10h30 et 16h30. Visites sur inscription à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain. En dehors de ces horaires, visites sur réservation auprès de la mairie de Saint-Père.

A travers les techniques de broderie, il s’agit de présenter les chasubles des 4 communes de Donzy, Pouilly-sur-Loire, Saint-Père et Saint-Malo-en-Donziois, qui ont été oubliées dans les sacristies depuis une centaine d’année : broderie au fil métallique, au point de bouclette, points de tapisserie, etc…

Il s’agit également de présenter le travail des curés de campagne au XIXème siècle, celui des brodeuses dont le métier a été bouleversé par la mécanisation, et la manière dont les élus et les habitants se sont battus pour nous transmettre ces monuments jusqu’à aujourd’hui.

Inauguration le samedi 23 juillet à 10h30. Visites guidées le 23 juillet à 16h30 et les 28 et 30 juillet à 10h30 et 16h30. Visites sur inscription à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain. En dehors de ces horaires, visites sur réservation auprès de la mairie de Saint-Père.

Eglise Saint-Pierre Bourg Saint-Père

dernière mise à jour : 2022-04-08 par