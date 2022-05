Exposition – Briques à la gallo-romaine Izernore Izernore Catégories d’évènement: Ain

Izernore

Exposition – Briques à la gallo-romaine Izernore, 14 mai 2022, Izernore. Exposition – Briques à la gallo-romaine Musée archéologique d’Izernore Isarnodurum – Musée archéologique Izernore

2022-05-14 – 2022-12-16 Musée archéologique d’Izernore Isarnodurum – Musée archéologique

Izernore Ain EUR 2 2 Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques Lego®. Musée archéologique d’Izernore Isarnodurum – Musée archéologique Izernore

Lieu Izernore Adresse Musée archéologique d'Izernore Isarnodurum - Musée archéologique

