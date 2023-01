Exposition BrikoL&Go Ostheim Ostheim Ostheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Ostheim

Exposition BrikoL&Go Ostheim, 4 février 2023, Ostheim Ostheim. Exposition BrikoL&Go rue de mittelwihr Ostheim Haut-Rhin

2023-02-04 – 2023-02-04 Ostheim

Haut-Rhin Ostheim EUR L’univers des célèbres figurines Lego sur près de 400 m² : c’est ce qui vous attend dans la salle des fêtes de la commune d’Ostheim. Si vous aimez l’univers Lego, cette exposition de 400 m² est faite pour vous. En plus de cette exposition, une tombola est organisée et quelques animations en lien avec le thème. +33 6 41 69 54 31 Ostheim

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Ostheim Autres Lieu Ostheim Adresse rue de mittelwihr Ostheim Haut-Rhin Ville Ostheim Ostheim lieuville Ostheim Departement Haut-Rhin

Ostheim Ostheim Ostheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ostheim-ostheim/

Exposition BrikoL&Go Ostheim 2023-02-04 was last modified: by Exposition BrikoL&Go Ostheim Ostheim 4 février 2023 Haut-Rhin Ostheim Ostheim, Haut-Rhin Rue de Mittelwihr Ostheim Haut-Rhin

Ostheim Ostheim Haut-Rhin