Archives municipales, le lundi 8 novembre à 08:00

Les Archives municipales de Brignoles vous dévoilent une sélection de documents d’époque précieusement conservés – décret impérial, coupures presse, correspondances, conscription, courriers des Maires, Sous-Préfets et Préfets… – agrémentés d’informations pédagogiques sur la période napoléonienne. Ouverture au public du lundi au vendredi de 13h30 à 17h / Le matin sur rendez-vous uniquement : 04 94 69 31 87 ou [archives@brignoles.fr](mailto:archives@brignoles.fr) + Ouverture exceptionnelle le samedi 20 novembre de 14h à 18h.

Gratuit

