EXPOSITION – BRIGITTE BOURSEREAU, DE LA TERRE À LA FEMME, 9 mars 2023, Pézenas . EXPOSITION – BRIGITTE BOURSEREAU, DE LA TERRE À LA FEMME 11 Place Gambetta Pézenas Herault

2023-03-09 10:30:00 – 2023-04-10 12:30:00 Pézenas

Herault Exposition “de la terre à la femme” par Brigitte Boursereau : ” Mon envol pour la sculpture débute en 2006, lors d’une exposition de raku à l’abbaye de Montbazin dans l’Hérault, après avoir travaillé près de 15 ans dans le dessin animé. Très vite, j’apprends les diverses techniques de modelage, de patine et de cuisson dans un atelier à Sète, tout en m’intéressant en même temps au modèle vivant. Je me passionne rapidement pour la terre de grés chamotté de toutes grosseurs et de toutes teintes, cuite à basse et haute température, que je patine selon mon ressenti. J’aime réaliser avec la terre ce qui me transporte, m’apaise. C’est un sentiment unique que de transformer une petite boule de terre en se laissant porter par un tourbillon de sentiments de la vie… ” Ouverture exceptionnelle en présence de l’artiste dimanche 9 et lundi 10 avril Exposition “de la terre à la femme” par Brigitte Boursereau brigitte.boursereau@gmail.com Pézenas

