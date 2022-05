Exposition Brigitte Besqueut & Monik Vauris

Exposition Brigitte Besqueut & Monik Vauris, 18 août 2022, . Exposition Brigitte Besqueut & Monik Vauris

2022-08-18 – 2022-08-31 “Très inspirée par G Klimt et J Miro’, cette exposition propose des peintures très éclectiques, toutes hautes en couleurs

— Brigitte Besqueut dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville