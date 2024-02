EXPOSITION BRICE BOURDIOL UN OEIL SUR UN MONDE OUBLIÉ Montpellier, mardi 11 juin 2024.

EXPOSITION BRICE BOURDIOL UN OEIL SUR UN MONDE OUBLIÉ Montpellier Hérault

espace balcon

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Du 11 juin au 27 juillet 2024

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

Brice Bourdiol, alias « The unknown of Past », cultive une passion pour l’Urbex. Ces périples lui ont permis de perfectionner ses compétences photographiques. L’exposition dévoile un condensé de dix années de découvertes, mettant en lumière des endroits chargés d’histoires et d’émotions. L’objectif de Brice Bourdiol est de partager son regard unique sur ces lieux oubliés, offrant au public une expérience visuelle riche en témoignages du passé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11 10:00:00

fin : 2024-07-27 19:00:00

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie serviceprogrammation@herault.fr

L’événement EXPOSITION BRICE BOURDIOL UN OEIL SUR UN MONDE OUBLIÉ Montpellier a été mis à jour le 2024-02-16 par PIERRESVIVES