Venez découvrir la nouvelle exposition de l'Espace Saint Ravy « Brèves de cimaises » du 02 au 23 octobre 2021 !

Pour sa nouvelle saison artistique, l'Espace Saint-Ravy accueille l'association Objectif Image Montpellier dont le but premier est de faire découvrir l'art photographique auprès du public et d'accompagner ses membres dans cette pratique en favorisant les échanges.

Pour cette exposition, « Brèves de cimaises », l'association présente une sélection de différentes séries de photographies réalisées par vingt passionnés.

Pass sanitaire nécessaire

+33 4 67 34 88 80
https://www.montpellier.fr/1893-espace-saint-ravy.htm

