Exposition Bretagne 2870 Lesneven, 7 mai 2022, Lesneven.

Exposition Bretagne 2870 Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven

2022-05-07 10:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon

Lesneven Finistère Lesneven

2870.

Le monde a bien changé et la Bretagne n’est pas épargnée : toute forme de vie a quasiment disparu, l’eau est inexistante et la température élevée. Pourtant, sur chacun des sites remarquables de la péninsule bretonne subsistent les éléments les plus marquants et identifiables, restés quasiment identiques à ce qu’ils étaient au XXIème siècle : le phare du Créac’h à Ouessant, la petite maison coincée entre deux rochers à Plougrescant…

C’est dans un monde sombre, baroque et poétique que nous invite l’auteur-illustrateur Stéphane Heurteau, en compagnie de ses trois personnages : le poète-inventeur Von Kracott, sa fiancée la Douce Amy et son écuyer, Pancho Samba. Son univers s’inspire à la fois de Cervantès, de Sergio Leone,de Jacques Tati et bien d’autres encore.

Ce projet est destiné à alerter sur les risques que nous faisons courir à notre monde en dénonçant le gigantisme, la destruction de l’environnement, l’assèchement des mers et océans… C’est aussi un jeu de piste et une invitation à (re)découvrir la Bretagne.

mediatheque.lesneven@orange.fr +33 2 98 21 12 47 http://lesneven-portail.c3rb.org/

2870.

Le monde a bien changé et la Bretagne n’est pas épargnée : toute forme de vie a quasiment disparu, l’eau est inexistante et la température élevée. Pourtant, sur chacun des sites remarquables de la péninsule bretonne subsistent les éléments les plus marquants et identifiables, restés quasiment identiques à ce qu’ils étaient au XXIème siècle : le phare du Créac’h à Ouessant, la petite maison coincée entre deux rochers à Plougrescant…

C’est dans un monde sombre, baroque et poétique que nous invite l’auteur-illustrateur Stéphane Heurteau, en compagnie de ses trois personnages : le poète-inventeur Von Kracott, sa fiancée la Douce Amy et son écuyer, Pancho Samba. Son univers s’inspire à la fois de Cervantès, de Sergio Leone,de Jacques Tati et bien d’autres encore.

Ce projet est destiné à alerter sur les risques que nous faisons courir à notre monde en dénonçant le gigantisme, la destruction de l’environnement, l’assèchement des mers et océans… C’est aussi un jeu de piste et une invitation à (re)découvrir la Bretagne.

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven

dernière mise à jour : 2022-03-01 par