Exposition « Brest, ville fortifiée » Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Exposition « Brest, ville fortifiée » Brest, 14 mai 2022, Brest. Exposition « Brest, ville fortifiée » Ville de Brest Place de la Liberté Brest

2022-05-14 – 2022-10-16 Ville de Brest Place de la Liberté

Brest Finistère « Brest, ville fortifiée », exposition de plein-air, place de la Liberté, du 14 mai au 16 octobre 2022. Brest est une ville dont l’histoire est liée à l’art de la guerre. Grand port militaire depuis le 17e siècle, l’arsenal brestois doit être défendu à tout prix des ennemis du Royaume. Enceinte urbaine, batteries de côte, forts détachés… Brest témoigne des évolutions des systèmes défensifs. Jusqu’au 20e siècle, il s’agit d’une place forte étroitement protégée. L’exposition vous invite à découvrir ce passé et les vestiges encore présents sur le territoire. Exposition plein air

Place de la Liberté et square Mathon

Du 14 mai au 16 octobre 2022

Accès libre et visible en continu

Accessible aux personnes à mobilité réduite Exposition organisée par le service Patrimoines de la Ville de Brest dans la cadre du label Ville d’art et d’histoire. https://www.brest.fr/actus-agenda/agenda/agenda-2563/exposition-brest-ville-fortifiee-1570054.html « Brest, ville fortifiée », exposition de plein-air, place de la Liberté, du 14 mai au 16 octobre 2022. Brest est une ville dont l’histoire est liée à l’art de la guerre. Grand port militaire depuis le 17e siècle, l’arsenal brestois doit être défendu à tout prix des ennemis du Royaume. Enceinte urbaine, batteries de côte, forts détachés… Brest témoigne des évolutions des systèmes défensifs. Jusqu’au 20e siècle, il s’agit d’une place forte étroitement protégée. L’exposition vous invite à découvrir ce passé et les vestiges encore présents sur le territoire. Exposition plein air

Place de la Liberté et square Mathon

Du 14 mai au 16 octobre 2022

Accès libre et visible en continu

Accessible aux personnes à mobilité réduite Exposition organisée par le service Patrimoines de la Ville de Brest dans la cadre du label Ville d’art et d’histoire. Ville de Brest Place de la Liberté Brest

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Ville de Brest Place de la Liberté Ville Brest lieuville Ville de Brest Place de la Liberté Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Exposition « Brest, ville fortifiée » Brest 2022-05-14 was last modified: by Exposition « Brest, ville fortifiée » Brest Brest 14 mai 2022 Brest finistère

Brest Finistère