Exposition « Boutik chinois » Maison Foucque, 18 septembre 2021, Saint-Denis.

Depuis l’arrivée de la grande distribution sur l’île au début des années 1960 et plus particulièrement depuis les années 1990, la disparition des Boutik Chinois est souvent évoquée et déplorée. Destinée à immerger le visiteur dans l’univers de l’inventaire et de ses pratiques, l’exposition montre comment les boutiques chinois entrent dans la sphère patrimoniale. Trois aspects sont particulièrement évoqués: la reconnaissance historique, l’appropriation citoyenne actuelle par la communauté chinoise ainsi que la mise en évidence des traces intangibles encore en vigueur des pratiques sociales et culturelles associées à la boutique chinois. Exposition ouverte au public du 18 septembre jusqu’au 24 octobre. Horaires : En semaine : de 9 heures à 16 heures samedis et dimanches : de 9 heures à 20 heures

Maison Foucque 145, rue Jules Auber, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00