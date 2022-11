Exposition « Boundary Hunt » – Toshio Shibata Galerie Polka Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition « Boundary Hunt » – Toshio Shibata Galerie Polka, 12 novembre 2022, Paris. Du vendredi 11 novembre 2022 au mercredi 11 janvier 2023 :

mardi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

La galerie Polka est heureuse d’annoncer l’exposition de Toshio Shibata, «Boundary Hunt», présentée du 11 novembre 2022 au 11 janvier 2023. Inspiré par les grands maîtres de la côte ouest américaine (Ansel Adams, Edward Weston et Robert Adams), Toshio Shibata, photographe japonais né en 1949, a consacré toute sa carrière au paysage. C’est à son retour au Japon, en 1979, après une formation à l’Académie royale des beaux-arts de Gand en Belgique, qu’il trouve son thème de prédilection: l’infrastructure. Barrages, ponts suspendus, renforcements de terrain et autres aménagements l’hypnotisent. « J’ai tenté de trouver quelque chose qui n’avait jamais été vu comme un sujet photographique, le genre de choses que les autres essaient d’éliminer de leurs images. » Avec Boundary Hunt, Shibata réinvente aussi la mise en scène de son travail. Lui qui était plutôt habitué à une scénographie contemplative, faite de tirages grand format incitant à une lecture lente de ses images, souhaite dans cette exposition mettre les photographies en rapport afin de créer un dialogue visuel. Il juxtapose différents plans, différents points de vue. Des compositions jouant sur l’extension d’une courbe qui traverse un ensemble de trois clichés disparates ou encore sur un motif géométrique décliné sous plusieurs formes et à plusieurs échelles. L’exposition Boundary Hunt, la recherche de frontière de Toshio Shibata, est une symphonie harmonieuse. Galerie Polka 12 rue Saint Gilles 75003 Paris Contact : https://www.polkagalerie.com/fr/exposition-boundary-hunt-de-toshio-shibata.htm https://www.facebook.com/polkagalerie https://www.facebook.com/polkagalerie

© Toshio Shibata/Courtesy Polka Galerie . Chichibu City, Saitama Prefecture, 2003.

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie Polka Adresse 12 rue Saint Gilles Ville Paris lieuville Galerie Polka Paris Departement Paris

Galerie Polka Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition « Boundary Hunt » – Toshio Shibata Galerie Polka 2022-11-12 was last modified: by Exposition « Boundary Hunt » – Toshio Shibata Galerie Polka Galerie Polka 12 novembre 2022 Galerie Polka Paris Paris

Paris Paris