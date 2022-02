Exposition Boules de plumes Esplanade Maison de l’environnement Lac de Maine Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Exposition Boules de plumes Esplanade Maison de l’environnement Lac de Maine, 16 mai 2022, Angers. Exposition Boules de plumes

du lundi 16 mai au jeudi 15 septembre à Esplanade Maison de l’environnement Lac de Maine

30 portraits hauts en couleurs des hôtes de nos vallées angevines par David Pillet. Initialement inspiré par la photo urbaine, sa passion pour la photographie animalière est née de sa rencontre inattendue avec un rouge-gorge lors d’une promenade. L’œil dans l’objectif à observer cette petite boule de plume, le temps s’est arrêté. Un instant baigné de silence, de sérénité… Laissez-vous porter !

Gratuit

Maison de l’environnement de la ville d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature Esplanade Maison de l’environnement Lac de Maine Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T00:00:00 2022-05-16T23:59:00;2022-05-17T00:00:00 2022-05-17T23:59:00;2022-05-18T00:00:00 2022-05-18T23:59:00;2022-05-19T00:00:00 2022-05-19T23:59:00;2022-05-20T00:00:00 2022-05-20T23:59:00;2022-05-21T00:00:00 2022-05-21T23:59:00;2022-05-22T00:00:00 2022-05-22T23:59:00;2022-05-23T00:00:00 2022-05-23T23:59:00;2022-05-24T00:00:00 2022-05-24T23:59:00;2022-05-25T00:00:00 2022-05-25T23:59:00;2022-05-26T00:00:00 2022-05-26T23:59:00;2022-05-27T00:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-28T00:00:00 2022-05-28T23:59:00;2022-05-29T00:00:00 2022-05-29T23:59:00;2022-05-30T00:00:00 2022-05-30T23:59:00;2022-05-31T00:00:00 2022-05-31T23:59:00;2022-06-01T00:00:00 2022-06-01T23:59:00;2022-06-02T00:00:00 2022-06-02T23:59:00;2022-06-03T00:00:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T00:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T00:00:00 2022-06-05T23:59:00;2022-06-06T00:00:00 2022-06-06T23:59:00;2022-06-07T00:00:00 2022-06-07T23:59:00;2022-06-08T00:00:00 2022-06-08T23:59:00;2022-06-09T00:00:00 2022-06-09T23:59:00;2022-06-10T00:00:00 2022-06-10T23:59:00;2022-06-11T00:00:00 2022-06-11T23:59:00;2022-06-12T00:00:00 2022-06-12T23:59:00;2022-06-13T00:00:00 2022-06-13T23:59:00;2022-06-14T00:00:00 2022-06-14T23:59:00;2022-06-15T00:00:00 2022-06-15T23:59:00;2022-06-16T00:00:00 2022-06-16T23:59:00;2022-06-17T00:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T00:00:00 2022-06-18T23:59:00;2022-06-19T00:00:00 2022-06-19T23:59:00;2022-06-20T00:00:00 2022-06-20T23:59:00;2022-06-21T00:00:00 2022-06-21T23:59:00;2022-06-22T00:00:00 2022-06-22T23:59:00;2022-06-23T00:00:00 2022-06-23T23:59:00;2022-06-24T00:00:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T00:00:00 2022-06-25T23:59:00;2022-06-26T00:00:00 2022-06-26T23:59:00;2022-06-27T00:00:00 2022-06-27T23:59:00;2022-06-28T00:00:00 2022-06-28T23:59:00;2022-06-29T00:00:00 2022-06-29T23:59:00;2022-06-30T00:00:00 2022-06-30T23:59:00;2022-07-01T00:00:00 2022-07-01T23:59:00;2022-07-02T00:00:00 2022-07-02T23:59:00;2022-07-03T00:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-07-04T00:00:00 2022-07-04T23:59:00;2022-07-05T00:00:00 2022-07-05T23:59:00;2022-07-06T00:00:00 2022-07-06T23:59:00;2022-07-07T00:00:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T00:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T23:59:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T23:59:00;2022-08-21T00:00:00 2022-08-21T23:59:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T23:59:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T23:59:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T23:59:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T23:59:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T23:59:00;2022-08-27T00:00:00 2022-08-27T23:59:00;2022-08-28T00:00:00 2022-08-28T23:59:00;2022-08-29T00:00:00 2022-08-29T23:59:00;2022-08-30T00:00:00 2022-08-30T23:59:00;2022-08-31T00:00:00 2022-08-31T23:59:00;2022-09-01T00:00:00 2022-09-01T23:59:00;2022-09-02T00:00:00 2022-09-02T23:59:00;2022-09-03T00:00:00 2022-09-03T23:59:00;2022-09-04T00:00:00 2022-09-04T23:59:00;2022-09-05T00:00:00 2022-09-05T23:59:00;2022-09-06T00:00:00 2022-09-06T23:59:00;2022-09-07T00:00:00 2022-09-07T23:59:00;2022-09-08T00:00:00 2022-09-08T23:59:00;2022-09-09T00:00:00 2022-09-09T23:59:00;2022-09-10T00:00:00 2022-09-10T23:59:00;2022-09-11T00:00:00 2022-09-11T23:59:00;2022-09-12T00:00:00 2022-09-12T23:59:00;2022-09-13T00:00:00 2022-09-13T23:59:00;2022-09-14T00:00:00 2022-09-14T23:59:00;2022-09-15T00:00:00 2022-09-15T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Esplanade Maison de l'environnement Lac de Maine Adresse Maison de l'environnement, Avenue du Lac de Maine Ville Angers lieuville Esplanade Maison de l'environnement Lac de Maine Angers Departement Maine-et-Loire

Esplanade Maison de l'environnement Lac de Maine Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Exposition Boules de plumes Esplanade Maison de l’environnement Lac de Maine 2022-05-16 was last modified: by Exposition Boules de plumes Esplanade Maison de l’environnement Lac de Maine Esplanade Maison de l'environnement Lac de Maine 16 mai 2022 angers Esplanade Maison de l'environnement Lac de Maine Angers

Angers Maine-et-Loire