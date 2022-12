EXPOSITION ‘BOUH ! ‘ Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

EXPOSITION 'BOUH ! ' 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville Meurthe-et-Moselle

2023-01-03 12:00:00 – 2023-01-26 18:00:00

Meurthe-et-Moselle Y’a un monstre sous mon lit !!!! J’ai peur du noir !!!! Une exposition interactive où vos enfants pourront appréhender leurs différentes peurs en jouant avec les histoires. Du 3 au 27 janvier aux horaires habituels de votre médiathèque. +33 3 83 73 78 78 https://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ chapitres et raconteurs

