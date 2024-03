Exposition Bons baisers de Bretagne Baud, jeudi 1 février 2024.

Exposition Bons baisers de Bretagne Baud Morbihan

Le Carton voyageur vous propose cette année un autre regard sur la Bretagne avec le spécialiste belge du détournement Un Faux Graphiste .

A travers cette exposition ,ce maître de l’absurde vous offrira sa vision singulière et anachronique de la Bretagne et du monde contemporain.

Accompagné de sa méconnaissance de la culture bretonne, de son imagination, d’une intelligence artificielle et de la céramiste lorientaise Manon Moy, découvrez la Bretagne comme jamais personne n’aurait osé la dépeindre.

Vous contemplerez les fiers pêcheurs de surimis, le menhir le plus laid des Côtes d’Armor, les bigorneaux de station d’épuration, le barde de l’Eurovision, le chasseur de jet-ski et bien d’autres merveilles. Tous ces éléments vous sembleront vrais… ou presque…

Bien connu sur Facebook et Instagram, Un Faux Graphiste détourne régulièrement des photographies Felix Nadar dans la rubrique #sansfiltre de Fluide Glacial. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-12-31

3 Avenue Jean Moulin

Baud 56150 Morbihan Bretagne

L’événement Exposition Bons baisers de Bretagne Baud a été mis à jour le 2024-03-02 par ADT 56