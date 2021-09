Gap Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap, Hautes-Alpes Exposition Bois, Vie et Usages – De l’arbre à l’ouvrage Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap Catégories d’évènement: Gap

Elle juxtapose le travail du scieur, du radelier, du charpentier surmonté du geste intelligent de l’artisan symbolisé par les mains poussant le rabot, œuvre de Dan Fermor, sculpteur aux Vigneaux. Présentation d’outils et de machines de travail du bois. Exposition co-accueillie par le Musée muséum et les Amis de l’Arbre à l’ouvrage de l’Argentière-la-Bessée. Avec Jean-Lin Paul et les membres de l’association de l’Arbre à l’ouvrage

Entrée libre

Présentation d’une structure sur le thème de l’arbre à l’ouvrage, œuvre collaborative de sciage, équarrissage, rabotage, mortaisage, sculpture Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap Hautes-Alpes

