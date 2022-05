Exposition : “BOIS” – Thomas Tranié, 17 septembre 2022, .

Exposition : “BOIS” – Thomas Tranié

2022-09-17 – 2022-11-13

L’association “Are You Graffing ?” valorise les talents d’artistes locaux issus de l’art urbain en organisant des événements créatifs. Elle nous fait découvrir cette année le travail de Thomas Tranié. Cet artiste havrais, diplômé des Beaux-Arts de Paris, tire son inspiration de la nature qui lui permet de s’exprimer en captant son énergie.

Riche de son histoire et de ses différents espèces végétales, les Jardins suspendus ont été source d’inspiration pour cet artiste, qui a porté un intérêt particulier à l’arbre, pour ses formes et ses textures. Les visiteurs sont invités à découvrir son univers et son travail plastique réalisé à partir du fusain, du crayon, du papier et de l’eau.

Exposition du samedi 17 septembre au dimanche 13 novembre.

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h en libre accès – Alvéole 13.

Venez découvrir avec l’artiste le travail du pastel sur photo lors de deux ateliers :

– Mercredi 5 octobre de 14h à 16h,

– Mercredi 2 novembre de 14h à 16h.

Réservations obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

