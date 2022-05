Exposition BLUE ART, 3 mai 2022, .

Exposition BLUE ART

2022-05-03 – 2022-05-28

Le cyanotype, la technique de tirage photographique qui produit des images monochromes bleues cyan a été étudiée et utilisée par les élèves de seconde de la MFR de Loudéac.

Ils vous proposent de découvrir leur exposition, Blue Art « l’art au naturel », fruit de leur travail et leur réflexion autour de la route du lin, des végétaux, de leur lieu de vie et autour de la mer.

Aux heures d’ouverture de la médiathèque.

dernière mise à jour : 2022-04-04 par