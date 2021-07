Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Exposition – Bleu Outremer – Catherine Mottier Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Née au Vietnam, ma peinture s’inspire à la fois de l’Occident et de l’Orient. Je travaille sur le thème de l’eau avec ses profondeurs, ses reflets et sa transparence, des marines mais aussi des toiles plus lyriques. Entrée libre. Du mercredi 4 au mercredi 11 août 2021 – De 10h à 18h30 – Salle d’exposition de La Potinière +33 2 99 46 07 11 Née au Vietnam, ma peinture s’inspire à la fois de l’Occident et de l’Orient. Je travaille sur le thème de l’eau avec ses profondeurs, ses reflets et sa transparence, des marines mais aussi des toiles plus lyriques. Entrée libre. Du mercredi 4 au mercredi 11 août 2021 – De 10h à 18h30 – Salle d’exposition de La Potinière dernière mise à jour : 2021-07-09 par

