Exposition Bleu, la Galerie : Toiles et dessins de Pier Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Exposition Bleu, la Galerie : Toiles et dessins de Pier Saint-Jean-de-Luz, 18 février 2023, Saint-Jean-de-Luz . Exposition Bleu, la Galerie : Toiles et dessins de Pier 3 rue de l’Infante BLEU, la Galerie Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques BLEU, la Galerie 3 rue de l’Infante

2023-02-18 10:00:00 – 2023-03-04 19:00:00

BLEU, la Galerie 3 rue de l’Infante

Saint-Jean-de-Luz

Pyrénées-Atlantiques Après la rétrospective à la crypte Ste Eugénie de l’œuvre de Pier, décédé en 2019, BLEU, la galerie expose du 18 février au 4 mars des toiles de l’artiste et quelques-uns de ses dessins pour une vente exceptionnelle. Mercredi et Jeudi de 15h à 18h30, Vendredi et Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. Après la rétrospective à la crypte Ste Eugénie de l’œuvre de Pier, décédé en 2019, BLEU, la galerie expose du 18 février au 4 mars des toiles de l’artiste et quelques-uns de ses dessins pour une vente exceptionnelle. Mercredi et Jeudi de 15h à 18h30, Vendredi et Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. +33 6 40 66 01 98 Bleu, la galerie BLEU

BLEU, la Galerie 3 rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques BLEU, la Galerie 3 rue de l'Infante Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville BLEU, la Galerie 3 rue de l'Infante Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques

Exposition Bleu, la Galerie : Toiles et dessins de Pier Saint-Jean-de-Luz 2023-02-18 was last modified: by Exposition Bleu, la Galerie : Toiles et dessins de Pier Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 18 février 2023 3 rue de l'Infante BLEU la Galerie Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques