Exposition Bleu, la Galerie : Photographies de Bastien Labadie & Dessins de Pier† Saint-Jean-de-Luz, 1 décembre 2022, Saint-Jean-de-Luz.

2022-12-01 10:00:00 – 2023-02-04 19:00:00 BLEU, la Galerie 3 rue de l’Infante

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Bastien Labadie, c’est de famille, aime le Pays Basque et surtout aime partager sa vision de cette région ! Ses photographies sont donc une ôde à la beauté des lumières locales, au jeu des éléments sur les collines et montagnes ou sur la côte. En parallèle, BLEU, la galerie associée à la famille, monte une exposition commémorative de l’œuvre du Pier dans la crypte Sainte-Eugénie de Biarritz pendant tout le mois de décembre. Plusieurs des œuvres présentées seront mises en vente à la galerie à l’issue de cette exposition.

Mercredi et Jeudi de 15h à 18h30, Vendredi et Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 Ouverture suivant affichage pendant les vacances de Noël

+33 6 40 66 01 98

