Exposition Bleu, la Galerie : Peintures d’Éric Bourdon Saint-Jean-de-Luz, 17 septembre 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Exposition Bleu, la Galerie : Peintures d’Éric Bourdon BLEU, la Galerie 3 rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz

2022-09-17 10:00:00 – 2022-10-27 19:00:00 BLEU, la Galerie 3 rue de l’Infante

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tous les ans, l’artiste bayonnais Éric Bourdon propose à la galerie une exposition en lien avec le mode de vie au Pays basque. Cette année, il explore le (vaste) domaine des sports pratiqués localement. Rugby, pelote et autres courses de trainières sont au programme !

Mardi de 15h à 19h Du Mercredi au Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h Journées Eupopéennes du Patrimoine : Samedi et Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

+33 6 40 66 01 98

