Exposition Bleu, la Galerie : Mosaïques de Dephine Priem & Photographies de Jérôme Paumier

2022-10-29 10:00:00 – 2022-11-30 19:00:00

C’est le thème du surf qui fait le lien entre les mosaïques de Delphine Priem et les photographies de Jérôme Paumier. La grâce des danseuses sur l’eau, faites de pâtes de verre et de grès de cérame, magnifie la liberté sur les vagues domptées, elles, capturées par l’objectif.

Mercredi et Jeudi de 15h à 18h30, Vendredi et Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

