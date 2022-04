EXPOSITION BLEU DE VALENTINE Saint-Gaudens Saint-Gaudens Catégories d’évènement: 31800

L'exposition aura lieu en 2022 de Pâques à la Toussaint (mi-avril/début novembre) au musée de Saint-Gaudens, musée de France. Elle sera présentée selon la chronologie des sites de fabrication : Moustiers, Apt, Brue en Provence, Toulouse, Saint-Gaudens/Valentine, Stoke-on-Trent, en privilégiant, selon les disponibilités : -le lieu (cadastre, plan, illustration de l'atelier, machines) ; -les personnes (portrait, buste, médaillon) et leur parcours (formation, recherches) ; -les produits avec quelques exemples parmi les plus représentatifs. Une carte localisera ces divers sites, ainsi qu'une généalogie de la dynastie montrant les liens croisés entre les descendants. Fouque & Arnoux, la saga de céramistes visionnaires : Moustiers, Apt, Toulouse, Saint-Gaudens, Stoke-on-Trent

