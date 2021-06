Blaye Blaye 33390, Blaye Exposition « Blaye Villa des Arts » Blaye Blaye Catégories d’évènement: 33390

Blaye

Exposition « Blaye Villa des Arts » Blaye, 19 juin 2021-19 juin 2021, Blaye. Exposition « Blaye Villa des Arts » 2021-06-19 12:00:00 – 2021-06-20 19:00:00

Blaye 33390 La villa Rose vous accueil lors des journées Portes ouvertes qu ‘elle organise le 19 et 20 juin 2021. De 12h00 à 19h00 venez admirer les oeuvres qui seront exposés partout dans la maison et dans le jardin de la villa. Plusieurs artistes participent à l’exposition tel que des peintres, sculpteurs, plasticiens, céramistes, mosaïste ou encore photographe qui seront de la partie pour partager leurs oeuvres le temps d’un week-end au sein de cette maison ouverte à tous. La villa Rose vous accueil lors des journées Portes ouvertes qu ‘elle organise le 19 et 20 juin 2021. De 12h00 à 19h00 venez admirer les oeuvres qui seront exposés partout dans la maison et dans le jardin de la villa. Plusieurs artistes participent à l’exposition tel que des peintres, sculpteurs, plasticiens, céramistes, mosaïste ou encore photographe qui seront de la partie pour partager leurs oeuvres le temps d’un week-end au sein de cette maison ouverte à tous. +33 5 57 42 12 09 La villa Rose vous accueil lors des journées Portes ouvertes qu ‘elle organise le 19 et 20 juin 2021. De 12h00 à 19h00 venez admirer les oeuvres qui seront exposés partout dans la maison et dans le jardin de la villa. Plusieurs artistes participent à l’exposition tel que des peintres, sculpteurs, plasticiens, céramistes, mosaïste ou encore photographe qui seront de la partie pour partager leurs oeuvres le temps d’un week-end au sein de cette maison ouverte à tous. La villa Rose vous accueil lors des journées Portes ouvertes qu ‘elle organise le 19 et 20 juin 2021. De 12h00 à 19h00 venez admirer les oeuvres qui seront exposés partout dans la maison et dans le jardin de la villa. Plusieurs artistes participent à l’exposition tel que des peintres, sculpteurs, plasticiens, céramistes, mosaïste ou encore photographe qui seront de la partie pour partager leurs oeuvres le temps d’un week-end au sein de cette maison ouverte à tous.

Détails Catégories d’évènement: 33390, Blaye Étiquettes évènement : Autres Lieu Blaye Adresse Ville Blaye lieuville 45.12337#-0.6613