Exposition : Blanc & Noir & Couleur Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Catégories d’Évènement: Allier

Lavault-Sainte-Anne

Exposition : Blanc & Noir & Couleur Lavault-Sainte-Anne, 31 janvier 2023, Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne. Exposition : Blanc & Noir & Couleur Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne Allier Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou

2023-01-31 – 2023-02-26

Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou

Lavault-Sainte-Anne

Allier Lavault-Sainte-Anne Comme pour l’édition précédente, seront présentées des peintures, des sculptures et des céramiques. Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Lavault-Sainte-Anne Autres Lieu Lavault-Sainte-Anne Adresse Lavault-Sainte-Anne Allier Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Ville Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne lieuville Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne Departement Allier

Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavault-sainte-anne-lavault-sainte-anne/

Exposition : Blanc & Noir & Couleur Lavault-Sainte-Anne 2023-01-31 was last modified: by Exposition : Blanc & Noir & Couleur Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne 31 janvier 2023 Allier Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne Allier Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne, Allier

Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Allier