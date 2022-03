Exposition “Blanc et noir” au musée Jacques Guidez Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Chaque année, des expositions temporaires sont organisées dans la salle du cuvier, au musée Jacques Guidez à Airvault, ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30. Par cette exposition, le Musée Municipal Jacques Guidez vous propose un voyage en Blanc & Noir dans ses collections. Les objets présentés s'articulent autour de ce prisme bicolore, tout en décryptant le symbolisme de ces deux couleurs et leur persistance dans notre quotidien. Cette exposition temporaire est une première, son sujet, « la couleur » est commun aux musées du département des Deux-Sèvres ! Ces derniers ont choisi de mettre en avant une ou deux couleurs présentes sur des objets de leurs collections et de les compléter avec les œuvres des autres établissements pour les illustrer. Ouverture du 15 avril au 19 juin, tous les jours de 14h30 à 18h30. Entrée gratuite.

