2023-04-07 – 2023-06-25

Doubs 2.5 2.5 EUR Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi et dimanche de 14h à 18h. Fermé le mardi.

Proposée par le Musée de Pontarlier.

Dans le cadre de la commémoration du 220ème anniversaire de Toussaint Louverture, le Musée accueille l’exposition “Black and Fort, une constellation multimédia” de l’artiste contemporaine Claire Angelini. musee@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 82 16 https://www.ville-pontarlier.fr/ Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier

