Montmorillon médiathèque de Montmorillon Montmorillon, Vienne Exposition “Biodiversité vitale et fragile” médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Exposition “Biodiversité vitale et fragile” médiathèque de Montmorillon, 16 novembre 2021, Montmorillon. Exposition “Biodiversité vitale et fragile”

du mardi 16 novembre au samedi 27 novembre à médiathèque de Montmorillon

Dans le cadre de “Images de sciences, sciences de l’image” en partenariat avec l’Espace Mendès France La grande diversité des espèces vivantes est source d’aliments, de médicaments, de connaissances… Elle permet le maintien des grands équilibres écologiques. Sous la pression des activités humaines, les espèces vivantes disparaissent à un rythme accéléré. Etudier et protéger la biodiversité devient une question de survie.

Gratuit

Une exposition qui permet de prendre conscience de la fragilité de notre environnement et de la nécessité de le protéger. médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T13:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T12:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-19T13:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-23T13:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-26T13:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu médiathèque de Montmorillon Adresse 9, avenue pasteur Montmorillon Ville Montmorillon lieuville médiathèque de Montmorillon Montmorillon