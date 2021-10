Exposition “Biodiversité à Paris” Médiathèque Hélène Berr, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 24 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 19h

et dimanche de 13h à 18h

et samedi de 10h à 18h

gratuit

Dans le cadre du temps fort On se bouge pour la planète, la médiathèque Hélène Berr propose de découvrir, à travers cette exposition, la richesse de la biodiversité parisienne

Avec les bois de Boulogne et de Vincennes, plus de 500 parcs et jardins, 200 000 arbres d’alignement, la Seine et les canaux, Paris offre de nombreux écrins pour la faune et la flore.

10 panneauxprésentent les différents milieux qui abritent une nature sauvage souventinsoupçonnée.

Cette faune et cette flore s’observent dans les parcs etles jardins, les bois, mais aussi dans d’autres milieux.

Les berges de la Seine, les canaux, les mares et les plans d’eau, lescimetières, les terrains vagues, les interstices des pavés, les immeubles, lesmurs, les écorces d’arbres méritent l’attention des citadins.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

Contact :mediathèque Hélène Berr 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/

Date complète :

