Exposition “bijoux et créations en verre” au Bocal d’Art Yzeron, 7 mai 2022, Yzeron. Exposition “bijoux et créations en verre” au Bocal d’Art Le Bocal d’art 23 Grande rue Yzeron

2022-05-07 – 2022-10-30 Le Bocal d’art 23 Grande rue

Yzeron Rhône Yzeron Venez découvrir les bijoux et créations en verre et argent de Claire Jean.

Vous pourrez rencontrer l’artiste qui sera présente dimanche 8 mai de 11h à 13h, ainsi que la plupart des exposants du Bocal. createursyzeron@gmail.com Le Bocal d’art 23 Grande rue Yzeron

