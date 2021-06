Le Bourget Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget, Val-d'Oise Exposition : Bijoux de mécanique Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

L’artiste-photographe Axel Ruhomaully « installe » son studio au Bourget pour présenter aux amateurs comme aux initiés, à travers sa technique des « pochoirs de lumière », les histoires qui se cachent derrière des pièces exceptionnelles issues des collections permanentes du musée de l’Air et de l’Espace. De l’avion de collection au mécanisme d’horlogerie, en passant par les bijoux et les avions-jouets, un voyage immersif à la découverte des trésors insoupçonnés du musée ! **Lieu** : Salle Verdun **Durée** : en continu **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite, déficients visuels, déficients intellectuels, déficients auditifs **Recommandation d’âge** : à partir de 10 ans

À partir de 10 ans

Découvrez l’univers de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully dans un voyage en clair-obscur à la rencontre des trésors insoupçonnés du musée, ici sublimés dans un jeu de lumière et de textures inédit Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport du Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget Val-d’Oise

