Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble Vous aimez les créations locales et le fait-main ? Cette exposition a tout pour vous plaire. Trois artistes de talent se réunissent pour vous présenter des créations nées de leurs dix doigts: – Christine Lichtlé crée des bijoux bohèmes, d’inspiration cultuelle à partir de pièces uniques, cuivre émaillé, verre artisanal, céramique… – Sakoche, une gamme de sacs et accessoires uniques et ingénieux en jeans recyclés. Créations de Valérie Hebinger, fabriqués en Alsace à Ingersheim, modèles uniques. – Céline Charobert sous son nom “Bubull” fabrique des chapeaux, casquettes et accessoires en petites séries et /ou pièces uniques. Contemplez, échangez et si le coeur vous en dit repartez avec un souvenir made in Alsace pour sublimer votre garde robe.

